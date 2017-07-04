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Ставка по социальной ипотеке в Подмосковье снижена до 9,25%

Экономика

Очередное снижение ставок АИЖК позволит уменьшить средний размер платежа до 26 тыс. рублей в месяц

Красногорск, 4 июля 2017, 14:40 — REGNUM  В Подмосковье с 3 июля 2017 года снижена процентная ставка по ипотечным кредитам для участников подпрограммы «Социальная ипотека». Теперь она составляет 9,25% — на покупку жилья на первичном рынке и 9,5% — на покупку жилья на вторичном рынке, сообщили в Стройкомплексе Московской области.

За период действия подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище» АИЖК трижды снизило процентную ставку.

Очередное снижение ставок АИЖК позволит уменьшить средний размер платежа до 26 тыс. рублей в месяц. Учитывая условия подпрограммы, в первый год платеж за счет собственных средств участника составит около 16,7 тыс. рублей, а компенсация от правительства Московской области — порядка 9,3 тыс. рублей.

При покупке аналогичного жилья в ипотеку с первоначальным взносом 20% без региональной программы средний платеж по кредиту составил бы примерно 48 тыс. рублей.

Отметим, на сегодняшний день в сводный список претендентов на получение жилищной субсидии включены 455 специалистов, в том числе 343 врача, 54 учителя, 58 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.

«Всего с начала действия программы 362 специалиста приобрели жилье на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. При этом размер субсидий из регионального бюджета для погашения первоначального 50-процентного взноса составил более 750 млн рублей», — отметил глава подмосковного Стройкомплекса Сергей Пахомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с 2016 года реализуется уникальная областная программа «Социальная ипотека», предусматривающая адресную государственную поддержку в решении жилищного вопроса таких категорий граждан, как врачи, учителя, молодые ученые и молодые уникальные специалисты.

За время действия программы «Социальная ипотека» 59% участников приобрели жилье на первичном рынке и 41% участников купили жилье на вторичном рынке.

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