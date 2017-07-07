В Подмосковье в День семьи выстроят самый большой хоровод

Сергиев Посад, Московская область, , 13:43 — REGNUM В Сергиевом Посаде Московской области 8 июля пройдёт Всероссийский фестиваль «Семья России». Он станет самым ярким событием в Подмосковье, посвящённым Дню семьи, любви и верности, передает «Радио 1».

Посетителей ждут всевозможные интерактивные развлечения, свыше 30 фотозон, 40 творческих мастер-классов, конкурсы и большой семейный квест «Родня».

На фестиваль приедут лучшие семьи России. Для гостей фестиваля будет работать пять интерактивных площадок. В «Семейной игротеке» познакомят с детскими народными играми прошлого века.

В «Городке семейных ремёсел» проведут мастер-классы, где научат ремеслу изготовления традиционной народной игрушки. На «Девичнике» покажут национальные свадебные обряды, в которых будут участвовать фольклорные вокальные группы. На «Свадебном пире» можно будет продегустировать старинные русские свадебные угощения.

Но главной интерактивной площадкой станет театрально-музыкальная зона «Вера, надежда, любовь», где в режиме нон-стоп пройдут игровые и конкурсные программы.

Весь день в парке будет звучать музыка в исполнении Шагающего оркестра, лучших народных коллективов Сергиево-Посадского района.

Завершится праздник выступлением легендарной группы «Иван Купала» с зажигательными хитами, под которые гости смогут составить самый массовый хоровод в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Петр и Феврония еще при жизни стали образцом крепких семейный отношений. В России праздник начал отмечаться с 2008 года. Главным символом праздника является ромашка — влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.

Добавим, по данным опросов, среди семейных людей почти все довольны отношениями с супругом (96%). Семья остается для людей крепким тылом для 78% жителей России.

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