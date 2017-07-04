В Подмосковье из-за ливней выходят из берегов реки

Красногорск, , 14:11 — REGNUM В Московской области уровень воды в реках из-за ливня вырос за последние трое суток (с 1 июля) на 2 метра, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

На реке Оке уровень воды повысился на 4−28 см, на Москве-реке — на 34−79 см. Наиболее интенсивный рост отмечен на реках Ламе, Дубне и Озерне — на 198, 130 и 137 см соответственно.

Река Озерна затопила пойму у деревни Городище в Рузском районе на 3 см.

Как отметили в МЧС, вода продолжит подниматься. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды на малых и средних реках Подмосковья вырастет от 30 до 150 см, а на крупных — от 10 до 50 см.

Напомним, 3 июля потоки воды разрушили мост к деревне Румянцево, который был единственным путем к поселению, и затопили СНТ «Энергия» в Рузском городском округе Подмосковья. Специалисты приступили к восстановлению моста.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики дали неутешительный прогноз погоды на июль — жары под 30 градусов. По последним данным, первая декада месяца будет по-прежнему прохладной и дождливой.