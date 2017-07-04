В Подмосковье заканчиваются места на кладбищах

Красногорск, , 14:27 — REGNUM В Московской области заканчиваются места для захоронений на существующих кладбищах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин, передает «Радио 1».

«Проблема заключается в отсутствии свободной земли для новых кладбищ. Уже сейчас дефицит земель на территории области составляет порядка 711 га», — сказал Волнушкин.

«Каждый год 25 гектаров территорий Подмосковья отдаётся под кладбища. Всего на территории Московской области 1 тысяча 615 кладбищ, они близки к заполнению», — сказал Волнушкин.

По его данным, из существующих кладбищ в регионе действует только около 1000. Ещё 84 закрыты, 439 не предоставляют места для новых захоронений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе готовится реформа похоронной отрасли. Подмосковное министерство потребительского рынка разрабатывает проект постановления об отстранении муниципальных унитарных предприятий (МУП) от коммерческих ритуальных услуг.

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