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Нельзя выйти замуж за кошку: Кадыров о преследовании геев в Чечне

Общество

Глава Чечни ждет извинений от авторов статьи о преследовании лиц нетрадиционной оригентации

Рамзан Кадыров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 24 апреля 2017, 11:37 — REGNUM  

В Чечне нет и не было тюрем для гомосексуалистов, а журналисты «Новой газеты» должны встать на колени перед чеченским народом. Такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров, комментируя сообщения о массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

«Откуда у них аргумент о секретной тюрьме? Все правозащитники Северного Кавказа поехали, посмотрели — нету ни одного такого случая», — заявил Кадыров журналистам на фестивале «Шашлык-Машлык» 22 апреля.

По словам чеченского лидера, жители региона не понимают лиц, которые ведут нетрадиционный образ жизни. «Нас всевышний создал мужчинами, женщинами, животными — и где написано в религии или везде, что за кошку надо выйти замуж? Или оставить свое наследство кошке? Это нетрадиционные, психически ненормальные вещи, мы этого не понимаем», — цитирует Кадырова РБК.

Говоря о статье журналистов «Новой газеты» о нарушениях прав геев в Чечне, глава республики отметил, что ее авторы должны «попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили».

Также Кадыров прокомментировал появление резолюции о «возмездии» всем журналистам, поднявшим вопрос гонения на геев, принятую в центральной мечети Грозного 3 апреля. По словам главы региона, эта резолюция была нужна для того, чтобы успокоить народ. «Молодежь была готова на всё. Старейшины собрались и приняли такое решение, чтобы успокоить молодежь», — приводит слова Кадырова РБК.

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Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация

Как сообщало ИА REGNUM, информация о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне была опубликована в «Новой газете» 1 апреля 2017 года. В статье говорилось также о трех подтвержденных убийствах.

Спустя две недели после публикации главный редактор «Новой газеты» заявил, что после выхода материала о массовых задержаниях геев в Чечне журналистам поступили угрозы от духовенства республики. В резолюции, принятой на собрании религиозных деятелей якобы «открыто призывают к насилию».

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Новость о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной ориентации вызвала широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Так, разобраться в вопросе преследования «чеченских геев» призвала постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли. Судьба геев в Чечне взволновала также и американского сенатора Бена Кардина, члена сенатского Комитета по международным делам, и главу Европарламента Антонио Таяни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициировала проверку сообщений о якобы задержаниях в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако правоохранительные органы ответили, что заявленией от пострадавших у них нет.

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Пресс-секретарь Кадырова: «В Чечне геев нет»

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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