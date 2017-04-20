Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация

Москва, , 23:11 — REGNUM



Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Кадыров заверил главу государства, что сообщения ряда СМИ о том, что в Чечне убивают мирных граждан — это неправда и провокация.

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа «хорошие люди» пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного фамилию», — говорит Кадыров.

Он отметил, что упоминаемого в публикации «убитого» обнаружили дома живым и здоровым.

«Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», сетует Кадыров.

Ситуация с безопасность в Чечне находится на высоком уровне считает Кадыров. Он доложил президенту, что каких-либо серьезных угроз сейчас нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала информацию о том, что в Чечне производятся массовые задержания лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.