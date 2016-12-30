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«Зенит-Арена» сдалась великому городу. Конец печальной истории увидим к маю

Общество
Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, строительство которого президент Путин назвал «очень печальной историей», официально сдан в эксплуатацию. Однако к проведению футбольных матчей он пока не готов
1 / 31 Футбольный стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Футбольный стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 Декабря 2016, 13:35 — REGNUM  Строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга официально завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

29 декабря на стадионе, который неофициально называют «Зенит-Арена» (окончательное название пока не утверждено), побывали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и группа журналистов.

10 / 31 Губернатор отвечает на вопросы журналистов о строительстве стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Губернатор отвечает на вопросы журналистов о строительстве стадиона

О том, каким увидел самый дорогой в России стадион корреспондент ИА REGNUM, — в фоторепортаже агентства.

13 / 31 Вид на чашу стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Вид на чашу стадиона

В ходе посещения спортивной арены губернатор города осмотрел чашу стадиона, трибуны, центр управления, раздевалки для команд и другие помещения. Кроме того, Георгию Полтавченко показали, как работает механизм выкатного поля, о ненормальной вибрации которого первым сообщило наше агентство.

11 / 31 Демонстрация движения выкатного поля
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Демонстрация движения выкатного поля

«Город получает уникальный объект. Таких в нашей стране еще не было. Новый стадион, ЗСД, строящийся рядом Лахта-центр — это формирование нового облика Санкт-Петербурга, его морского фасада, облика 21 века», — приводит пресс-служба Смольного слова губернатора, сказанные на стадионе.

17 / 31 Стадион на Крестовском острове, вид со стороны
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стадион на Крестовском острове, вид со стороны

Полтавченко также высказал благодарность петербургским строителям и, прежде всего, последнему генподрядчику стадиона — ОАО «Метрострой» — «который в самую трудную минуту подхватил эту стройку и подарил нам эту красоту». Напомним, в конце июля 2016 года Смольный в одностороннем порядке разорвал контракт с корпорацией «Трансстрой», обвинив ее структуры в срыве сроков и неудовлетворительном качестве работ. Теперь власти Петербурга и «Трансстрой» выясняют отношения в суде.

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16 / 31 Сотрудники «Метростроя» на одной из отметок стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Сотрудники «Метростроя» на одной из отметок стадиона

После сдачи самого здания стадиона, на втором этапе, предстоит провести приспособление и адаптацию объекта, в соответствие с требованиями ФИФА, к проведению футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, для этого властям города пришлось заключить с «Метростроем» еще один контракт — на сумму в 952 млн рублей.

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26 / 31 Работы вокруг стадиона продолжаются
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Работы вокруг стадиона продолжаются

По словам вице-губернатора Игоря Албина, возглавляющего городской штаб по достройке стадиона, все дополнительные работы на самом стадионе и вокруг него планируется завершить к 1 мая 2017 года. Уже в июне, напомним, на стадионе запланированы матчи Кубка конфедераций.

22 / 31 Презентация нового стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Презентация нового стадиона

До этого срока перед стадионом для обеспечения безопасности будет построена зона контроля доступа и периметр безопасности, возведены КПП, оборудована зона общественного питания, благоустроена вся прилегающая территория.

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27 / 31 Турникеты на входе в стадион
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Турникеты на входе в стадион

Власти Петербурга также твердо обещают, что работа по всем замечаниям и претензиям комиссии ФИФА также будет доведена до логического конца. Напомним, главной претензией ФИФА стала повышенная вибрация выкатного поля стадиона, что делает его непригодным для игры в футбол. Ранее говорилось, что эту вибрацию устранят к концу января, однако теперь сроки решения этой проблемы, очевидно, сдвинуты на весну.

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8 / 31 Выход на выкатное поле запрещен
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Выход на выкатное поле запрещен

Источник ИА REGNUM на стадионе отмечал ранее техническую неготовность исполнителей к сложным работам по выкатному полю. Кроме того, пока остается нерешенной проблема автоматизации движения обеих частей раздвижной крыши и вопрос создания примыкания к футбольному полю, необходимого игрокам, тренерам и персоналу футбольных команд и самого стадиона.

28 / 31 Футбольное поле
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Футбольное поле

В связи со всем этим власти Петербурга до сих пор не решаются озвучить, в какие деньги обошлось городу возведение «Зенит-Арены». Напомним, почти 10-летняя стройка финансировалась за счет средств городского бюджета, из налогов петербуржцев и петербургских компаний.

15 / 31 Трибуны стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Трибуны стадиона

По словам губернатора Георгия Полтавченко, окончательная стоимость стадиона будет названа только после завершения всех работ, при этом деньги на стадион в рамках его адаптации для спортивных состязаний «еще будут тратиться».

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9 / 31 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время посещения стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время посещения стадиона

Однако градоначальник считает, что средства на строительство стадиона поддержали отечественного производителя и стали инвестициями в российскую экономику, поскольку лишь примерно десятую часть потраченных денег составили закупки иностранного оборудования и иностранных материалов.

25 / 31 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

После оформления собственности города на построенный стадион, которое ожидается в феврале 2017 года, его планируется передать в концессию ФК «Зенит». Ее условия пока окончательно не утверждены.

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Однако уже известно, что город обязуется устранить за свой счет все выявленные клубом недоделки, а «Зенит» готов потратить 500 млн рублей из своих средств для «доведения до ума» нового стадиона. Клуб, как ожидается, получит стадион в свое распоряжение за 1 рубль в год на 49 лет, но будет нести все расходы по содержанию и эксплуатации спортивной арены.

12 / 31 «Зенит-Арена» в вечерней подсветке
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
«Зенит-Арена» в вечерней подсветке

Весной 2017 года, до начала футбольных матчей, на новой арене пройдут городские культурные и спортивные мероприятия.

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Читайте ранее в этом сюжете: Полтавченко: «Зенит-Арену» разрешено ввести в строй

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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