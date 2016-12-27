«Зенит-Арена» получит еще миллиард рублей

Санкт-Петербург, , 23:24 — REGNUM Скандальному стадиону на Крестовском острове Санкт-Петербурга требуется дополнительный миллиард рублей. Об этом свидетельствуют документы, размещенные вечером 26 декабря на портале госзакупок.

Стадион должны были сдать сегодня, 26 декабря, подписав акт готовности с Ростехнадзором. Генеральный подрядчик стройки, ОАО «Метрострой», с утра отчитался о завершении строительства. Однако итоговую сдачу объекта перенесли на 31 марта 2017 года.

Около 22:00 на портале госзакупок появилась информация о новом конкурсе, объявленном комитетом по строительству Санкт-Петербурга — заказчиком стадиона. Контракт будет заключен с ОАО «Метрострой» как единственным поставщиком. Компании пришлось взять на себя завершение стройки после того, как Смольный в одностороннем порядке в конце июля 2016 года разорвал договор с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (входит в корпорацию «Трансстрой»), что привело к взаимным судебным искам.

Отметим, по мнению петербургской администрации, ситуация со стадионом подпадает под критерии закупки у единственного поставщика, когда «применение иных способов определения подрядчика, требующих затрат времени, нецелесообразно». Стоит добавить, что под подобные критерии, как правило, подпадают заказы на товары, работы и услуги «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства».

«Срочное вмешательство» будет произведено на основании Дополнительного соглашения №1 к контракту, которое 26 декабря подписали заместитель руководителя комитета по строительству Александр Шишкин и глава «Метростроя» Вадим Александров. Речь идет о сумме около 950 млн рублей. За эти деньги «Метрострой» должен завершить благоустройство Приморского парка Победы у стадиона, создать зону первичного контроля «Зенит-Арены», обеспечить систему охранной сигнализации периметра, систему контроля доступа с дополнительным оборудованием, систему досмотра людей и транспортных средств.

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Напомним, сегодня Петербург посетил президент России Владимир Путин. Ожидалось, что сдача стадиона будет приурочена к его визиту. Но уже утром 26 декабря источник ИА REGNUM в строительных кругах отмечал, что Ростехнадзор «не хочет подписывать документ с закрытыми глазами», и стадион еще не готов. Представитель генподрядчика позднее подчеркнула, что до 31 марта 2017 года продлили не «строительство» арены, а «сдачу работ».

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