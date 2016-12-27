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Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»

Политика
Круговой поруки в Смольном нет, утверждает губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Георгий Полтавченко

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 11:02 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко никому не позволит безнаказанно воровать на стройке стадиона на Крестовском острове. Об этом он заявил в интервью газете «Петербургский дневник», опубликованном 27 декабря.

Политика Полтавченко, по его собственным словам, заключается в том, что в Смольном «никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки».

«И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом», — сказал градоначальник.

Полтавченко утверждает, что правоохранительные, надзорные и контролирующие органы чуть ли не с микроскопом изучают все финансовые потоки, связанные с «Зенит-Ареной», фактически поселившись на стадионе. У губернатора в связи с этим «есть надежда», что «в последнее время там серьезных нарушений не допускается». Но уверенности в этом у него нет.

«С уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», — добавил Полтавченко.

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Напомним, бывший «строительный» вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян 18 ноября был арестован по подозрению в хищении 50 млн рублей в ходе работ на стадионе через компанию ОАО «ТДМ» и, затем, через фирмы-однодневки. Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина.

Стадион, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что он обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей. Однако проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. Уже к 2012 году смета составляла 34 млрд рублей, а срок сдачи сдвинулся с 2009 на 2015 год.

Cчетная палата РФ проводила проверку строительства, и тогдашний глава СП РФ Сергей Степашин предполагал, что из-за финансовых нарушений придется сдвинуть сроки сдачи арены в эксплуатацию еще больше, вероятно, до конца 2016 — начала 2017 годов.

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По сути, он оказался прав: накануне предполагалось, что Ростехнадзор подпишет акт готовности стадиона, но Смольному пришлось заключить дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» на еще 1 млрд рублей, чтобы продлить до 31 марта 2017 года срок «сдачи работ», а также устройство системы безопасности арены. Тем самым, смета стадиона достигла 42 млрд рублей, хотя чиновники утверждают, что упомянутый миллиард вернется в бюджет, когда Смольный отсудит деньги у бывшего подрядчика, корпорации «Трансстрой».

По словам Георгия Полтавченко, фактически строительные работы на стадионе завершены, и в Петербурге появился объект, уникальный с дизайнерской и с функциональной точек зрения. Стадион будет передан футбольному клубу «Зенит» за 1 рубль годовой аренды на 49 лет.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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