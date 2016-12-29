Деньги на стадион еще будут тратиться — Полтавченко

Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время посещения стадиона на Крестовском острове 29 декабря не смог назвать окончательную стоимость нового спортивного объекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Находясь вместе с градоначальником на «Зенит-Арене», журналисты поинтересовались у губернатора, сколько денег было потрачено бюджетом на возведение стадиона.

«Они еще будут тратиться. Отдельно мы подведем итоги перед Кубком конфедераций. Но мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Главгосэкспертизой, и корректировок, которые были утверждены в прошлом году», — сказал Полтавченко.

По его словам, строительство стадиона является «существенной инвестицией» в российскую экономику, так как из всей потраченной на его возведение суммы лишь 4 млрд рублей пошли на закупку иностранного оборудования.

«Очевидно, что стадион построен. Это многострадальное было действо, стройка была долгая, сопровождалась различного рода проблемами», — признал Георгий Полтавченко.

По его словам, первым мероприятием на новом стадионе до футбольных матчей могут стать как мотошоу, так и хоккейный матч.

В феврале 2017 года стадион будут оформлять в собственность Санкт-Петербурга, после чего планируется передать его футбольному клубу «Зенит» на условиях концессии.

Как стало известно, сегодня Ростехнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона. Документ в рамке, датированный 29 декабря, продемонстрировал прессе вице-губернатор Игорь Албин.

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Стадион, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что он обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей. За неполные 10 лет смета стадиона достигла, по предварительным подсчетам, 42 млрд рублей.

26 декабря 2016 года на стадионе, как сообщили власти города, завершились общестроительные работы. В тот же день стало известно, что Смольный заключил дополнительный госконтракт с ОАО «Метрострой» на сумму в 952 млн рублей на срок до 31 марта 2017 года. Он продиктован «необходимостью интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения».

Все работы вокруг стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга должны завершиться к 1 мая 2017 года, сообщил 29 декабря куратор стройки Игорь Албин.

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