Полтавченко не видит альтернативы передаче нового стадиона «Зениту»

Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Положения меморандума между правительством Санкт-Петербурга и футбольным клубом «Зенит» о передаче клубу нового стадиона на Крестовском острове в аренду за 1 рубль в год «носят декларативный характер», а «конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством Санкт-Петербурга», если клуб «Зенит» предложит заключить такое соглашение. Однако альтернативы такому соглашению фактически не существует.

Об этом говорится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко на обращение депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского по поводу условий использования стадиона «Зенит-Арена». Текст ответа градоначальника распространила 28 декабря пресс-служба парламентария.

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Георгий Полтавченко сообщает, что целью подготовки меморандума о взаимодействии Смольного с «Зенитом» является «урегулирование вопросов определения эксплуатирующей организации стадиона» и «оптимального способа передачи стадиона в эксплуатацию».

Заявив о «декларативности» меморандума, губернатор Санкт-Петербурга в то же время отмечает, что документ «закрепил намерение клуба не только обеспечить за счет собственных средств приобретение и установку оборудования и материалов на сумму в пределах 500 000 тыс. руб., но и нести расходы по содержанию и эксплуатации стадиона, что позволит сэкономить средства бюджета Санкт-Петербурга». Эту экономию в Смольном оценили в объеме от 700 млн до 1 млрд рублей.

Аргументируя тот факт, что стадион планируется передать в управление именно «Зениту», Полтавченко напоминает, что проведение соревнований на таком сложном спортивном комплексе под силу лишь структуре, «имеющей соответствующий опыт взаимодействия не только с Российским футбольным союзом, но международными футбольными организациями», а также обладающей материальными ресурсами и обученным персоналом по управлению спортивными сооружениями. Именно такой структурой, по мнению Смольного, является ФК «Зенит».

При этом, судя из ответа Полтавченко, прибыли от нового стадиона в ближайшие годы ждать не следует. Ссылаясь на мировой опыт, губернатор заявляет, что «в первые 8−10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными».

Наконец, еще одним аргументом в пользу передачи стадиона в руки ФК «Зенит» губернатор называет то, что в ином случае Санкт-Петербургу придется срочно создавать свою эксплуатирующую организацию, набирать и обучать персонал, а с учетом скорого проведения матчей Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году такое развитие событий «является нецелесообразным».

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Получив ответ губернатора, депутат Борис Вишневский отметил, что слова о «закреплении намерений» футбольного клуба в отношении стадиона противоречат утверждению о «декларативности» документа. Лидер фракции «Яблоко» в городском парламенте считает, что губернатор проигнорировал его вопрос о том, рассматривались ли более выгодные для Петербурга условия передачи стадиона в эксплуатацию. «Борис Вишневский заявил, что предложит депутатам ЗакСа признать ответ губернатора неудовлетворительным и будет настаивать на направлении губернатору повторного запроса», — сообщает пресс-служба петербургских «яблочников».

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Напомним, 27 декабря Смольный официально заявил об окончании общестроительных работ на стадионе. В то же время властям города пришлось заключить дополнительный контракт с генподрядчиком стройки — ОАО «Метрострой» — почти на 1 млрд рублей, чтобы продлить срок работ по приспособлению стадиона к проведению спортивных состязаний. Таким образом, дата окончательной готовности стадиона отложена до 31 марта 2017 года.

Одновременно Ростехнадзор сообщил, что объем исполнительной документации по стадиону, которую ведомству предстоит проверить на соответствие фактически выполненным работам, составляет более пяти тысяч документов. Как напомнили в надзорном ведомстве, по закону на такую проверку отводится до 20 рабочих дней.

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