Минск, , 14:02 — REGNUM Александр Лукашенко пригласил главу Римско-католической церкви Франциска в случае заболевания COVID-19 приехать лечиться в Белоруссию. Об этом он заявил 17 декабря в Минске во время переговоров со спецпосланником римского понтифика — апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

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Беседа проходила в президентском дворце на русском языке в почти дружеской атмосфере. Лукашенко напомнил Гуджеротти о его службе нунцием в Белоруссии в 2011—2015 годах. Спецпосланник Ватикана отметил, что тогда было «много чего сделано».

Лукашенко сообщил, что следил за сменой глав РКЦ, отметив: «Наблюдал за предшественниками — неплохие люди, но…». Франциск как глава Католической церкви, отметил Лукашенко, «это народный человек» и с ним «есть о чём поговорить».

«Болеть не надо», — предупредил гостя Лукашенко. И добавил: «Если что — сразу к нам!».

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Напомним, летом Лукашенко на закрытом совещании с силовиками признался, что перенёс COVID-19 «на ногах». До этого он приуменьшал опасность распространения коронавируса и ругал правительство России за карантинные меры, в том числе за закрытие границы с Белоруссией.

Лукашенко обвинил умерших от COVID-19 в безответственном отношении к своему здоровью, что вызвало огромное возмущение в белорусском обществе. Он называл пандемию «коронапсихозом» и советовал спасаться от инфицирования такими нелепыми способами, как вдыхать дым от костра, работать в поле, пить разбавленный спирт и тому подобное.

При проведении политики «белорусизации» и внешнеполитического «разворота на Запад» Лукашенко уделял большое внимание развитию отношений с Ватиканом и католическими орденами. После того, как глава белорусских католических епископов Тадеуш Кондрусевич осудил насилие во время подавления поствыборных мирных протестных манифестаций, Лукашенко санкционировал запрет на допуск католического священника в Белоруссию. Несмотря на это Ватикан прислал своего посла, который вручил Лукашенко верительные грамоты.

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Также сегодня, 17 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что глава РКЦ Франциск обеспокоен текущей ситуацией в Белоруссии. По словам Бруни, эту обеспокоенность до Лукашенко должен донести Гуджеротти.

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