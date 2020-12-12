12 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Выстроенная Лукашенко в республике социальная система может быть созвучной идеям папы Франциска о построении справедливого мира, а обвинения президента в «авторитаризме» мало что значат для Ватикана, который имеет дело с Китаем. Поэтому Святой престол будет продолжать поощрять «особый путь» Белоруссии между Западом и Россией, надеясь на сохранение Лукашенко во власти.

Станислав Стремидловский, , 13:19 — REGNUM



Сайт президента Белоруссии

Председатель Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью польскому порталу Katolicka Agencja Informacyjna сообщил, что написал прошение об отставке и уходе на пенсию на имя папы Римского Франциска и собирается в ближайшее время передать его апостольскому нунцию. К этому монсеньора обязывает положение абзаца 1 канона 401 Кодекса канонического права, который гласит: «Диоцезному епископу, которому исполнилось семьдесят пять лет, предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение». При этом Кондрусевич, которому 3 января 2021 года исполняется как раз 75 лет, уточнил, что «не знает», подпишет ли Франциск его заявление или предложит и дальше исполнять свои обязанности.

Случаи, когда епископов не отпускают на пенсию, многочисленны, но бывают исключения. Обычно это связано с разногласиями между папой и главой епархии или в случае каких-либо скандальных историй, но это никак не относится к Кондрусевичу, проблема которого носит политический характер и связана с событиями в Белоруссии, начавшимися после переизбрания Александра Лукашенко на очередной президентский срок 9 августа сего года. В протестных акциях, прокатившихся по всей стране, приняли участие миряне и духовенство Католической церкви в Белоруссии. Делал заявления и давал интервью Кондрусевич, что для него обернулось большими неприятностями: 31 августа белорусские пограничники отказали архиепископу во въезде в страну, куда он возвращался из Польши. Выступая с разъяснениями, Лукашенко тогда заявлял, что архиепископ «ездил в Польшу и получал там консультации, как разрушать страну». Так был обозначен внешний фактор, что вызвало большую озабоченность Святого престола, который приступил к активным дипломатическим действиям.

В срочном порядке Ватикан подготовил визит в Белоруссию секретаря по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера, пробывшего в республике с 11 по 14 сентября, где он провел ряд встреч, в том числе с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем. Одновременно активно кулуарно работал посол Святого престола по особым поручениям архиепископ Антонио Менини, опытнейший дипломат. Внешне складывалось впечатление, что во главе угла стоит возвращение Кондрусевича в Белоруссию. В пользу этой версии играли слова государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина, упомянувшего, что миссией Галлахера в Минске является прояснение вопроса с архиепископом. «Во всяком случае, мы настаиваем на том, чтобы он мог вернуться в свою епархию и продолжить руководить своей паствой», — подчеркнул кардинал. Однако вряд ли именно это было главным.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и секретарь по отношениям с государствами госсекретариата Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер mfa.gov.by

Макей на встрече с Галлахером передал ему повторное приглашение папе Франциску посетить Белоруссию, и в Ватикане отнеслись к этому благосклонно. Несмотря на вступивших в борьбу с Лукашенко и объявивших его «незаконным» Польшу и Европейский союз, прибывший в Минск новый апостольский нунций архиепископ Анте Йозич вручил 3 ноября верительные грамоты белорусскому президенту, что многие восприняли как признание его со стороны Ватикана. Между тем с начала августовских протестов Белоруссию призывают к реформам. Варшава это делает агрессивно, активно используя в том числе католический фактор. О высокой роли Польши в восстановлении Католической церкви в Белоруссии постоянно рассказывает в интервью различным изданиям Кондрусевич. Москва придерживается более мягкого подхода, но тоже говорит о необходимости реформирования республики, трансформации ее из «советского заповедника» в сторону обычного буржуазно-капиталистического государства. Ватикан это может воспринимать как российско-польскую «войну» за Белоруссию, которая приведет к изменению ее статуса и устройства.

Александр Лукашенко и апостольский нунций в Белоруссии Анте Йозич President.gov.by

В середине августа сего года влиятельная ватиканская газета L'Osservatore высказывала озабоченность перспективами реализацией такого сценария. «Белоруссия — важная страна в контексте политической динамики постсоветского пространства и своего рода «молния» на ширинке между ЕС и Россией, — писало издание. — Продолжающиеся протесты могут парадоксальным образом отдалить Белоруссию как от России, так и Европы, что приведет к изоляции страны, уже борющейся с пандемией коронавируса. Белоруссия может столкнуться с хаосом, который грозит ослабить ее и подорвать основы неразвитого гражданского общества. Вышедшая из-под контроля страна способна дестабилизировать как восточные границы ЕС, так и западные регионы России. Это драматический сценарий с тяжелыми социально-экономическими последствиями, которого нужно избежать в общих интересах. Может быть, при авторитетном международном посредничестве». Иными словами, Святой престол говорил о необходимости сохранения статус-кво, предлагая себя в качестве покровителя его.

Чем же Лукашенко так интересен Ватикану? В своей энциклике Fratelli Tutti («Все — братья»), опубликованной в октябре сего года, папа Франциск подверг критике «магические теории» рыночного капитализма, заявив, что они потерпели неудачу. «Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью свободы рынков», — отметил понтифик, призвав к политическим и экономическим изменениям. Выстроенная Лукашенко в республике социальная система может быть созвучной идеям понтифика о построении справедливого мира, а обвинения президента в «авторитаризме» мало что значат для Католической церкви, которая имеет дело с Китаем. Да и сам Лукашенко в мае 2016 года во время встречи с Франциском в Ватикане говорил о нем: «Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как президент, так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых папа придерживается». Поэтому Святой престол будет продолжать поощрять «особый путь» Белоруссии между Западом и Россией, надеясь на сохранение Лукашенко во власти.