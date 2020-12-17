Рим, , 13:23 — REGNUM Папа Римский Франциск обеспокоен текущей ситуацией в Белоруссии, сообщил 17 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший нунций в Белоруссии, в качестве спецпосланника Папы Римского встретится с президентом республики Александром Лукашенко, чтобы выразить обеспокоенность Папы Франциска нынешней ситуацией в стране», — сказал Бруни.

Напомним, в Белоруссии проходят массовые выступления противников Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. Они начались после закрытия избирательных участков 9 августа. Граждане вышли на центральные улицы в полусотне населённых пунктов, выражая возмущение грубой фальсификацией президентских выборов и отказом участковых комиссий оглашать предварительные итоги голосования.

Читайте также: Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию