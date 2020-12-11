Минск, , 00:08 — REGNUM У Католической церкви в Белоруссии есть несколько задач, которые требуют первоочередного внимания, рассказал польскому изданию KatolickaAgencjaInformacyjna глава Конференции католического епископата Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам епископа, одной из таких задач является вовлечение мирян, и она очень трудна — причем не только в Белоруссии, но и вообще у Церкви на Востоке. В том числе в силу большого количества административных обязанностей, которые возложены на священников, включая управление приходов строительство новых храмов.

Строительство храмов также является одним из наиболее насущных вопросов. В нынешнее время строительство новых церквей в крупных городах представляет собой серьезную проблему. Епископ напомнил о той помощи, которую оказали польские католики Церкви на Востоке после распада СССР, и подчеркнул чрезвычайную благодарность за эту помощь. Он уточнил, что за это время Польша, помимо прочего, помогала реконструировать и обновлять храмы.

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