Минск, , 14:45 — REGNUM Поиск путей выхода из кризиса в Белоруссии обсудили 20 октября участники заседания белорусской диалоговой площадки «Россия-Беларусь: устойчивое развитие». По их мнению, даже в нынешней ситуации постсоветская республика «является важной переговорной площадкой Евразийского пространства и может в полной мере реализовать как накопленный потенциал позитивного примера развития, и миротворческий имидж страны».

Издание «Русский дозор», опубликовав релиз по итогам мероприятия, сообщает, что участники дискуссии признали: в белорусском обществе остро назрел запрос на комплексные трансформации взаимоотношений общества и государства, в также на выстраивание общественно-политической платформы, основанной на новом «общественном договоре» и новой институциональной структуре.

«Такой договор позволит преодолеть очевидный социально-политический кризис, переживаемый страной сегодня», — сказано в документе.

Сотрудник администрации российского президента — референт управления по приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов заявил: «Мы сторонники широкого интеграционного пространства, в основе которого Россия и Белоруссия. К сожалению, в определенный момент произошел сбой в этом диалоге. В условиях глобальных фундаментальных изменений роль подобных интеграционных союзов становится определяющей. Во многом сегодня в Минске решается не только судьба Белоруссии, но и судьба Евразии. Сегодня, в эпоху глобальных преобразований формируются новые центры силы. Вы можете стать «евразийской Швейцарией».

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В ходе мероприятия глава белоруской фирмы «Фармлэнд» Иван Логовой констатировал сочетании в Белоруссии ряда кризисов — «ковидного», экономического и политического. «По его мнению, эти явления могут быть преодолены только во взаимодействии с основным экономическим и политическим партнёром — Россией и ЕАЭС, — сказано в релизе.

Логовой в своём выступлении отметил, что Белоруссия и Россия должны повысить качество своей интеграции, подчеркнув: «Базу для общественных движений или партии необходимо вырабатывать не с точки зрения радикальных позиций, а с позиций конструктивизма и центризма. Необходимо учитывать долгосрочные интересы народов, а не конъюнктурные интересы каких-либо лиц из власти».

Для конституционных трансформаций в постсоветской республике бизнесмен предложил создать некий коллегиальный орган для выработки общей стратегии развития Белоруссии и защиты её критически важных интересов, формироваться который должен из избираемых людей, и включать председателя парламента, председателей парламентских фракций, глав областей.

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Гендиректор белорусской «Бизнес-школы ИПМ» — административный директор исследовательского центра BEROC (финансируется Швецией и США) Павел Данейко заявил о важности и необходимости выстраивания диалога между фабриками мысли (think-tank), экспертными структурами и политическими силами России и Белоруссии. По словам Данейко, до 2008−2009 годов года существовали и активно действовали российско-белорусские диалоговые площадки, сейчас они в спящем состоянии и их в соответствии с запросом необходимо воссоздать.

«Объединяет сегодня протест не чисто политическая повестка, а то, что для привычных соблюдать закон белорусов закон существует, а власти, по мнению широких слоёв общества, его соблюдать перестали», — заявил Данейко.

Председатель белорусского «Республиканского союза промышленников и предпринимателей» Александр Швец констатировал нарастающий кризис доверия к государству и руководству постсоветской республики. При позитивном восприятии в белорусском обществе России и русской культуры, считает он, сказано в релизе, «отдельные предложения придать белорусскому языку статус единственного государственного — получают резкую отповедь в обществе». Источники для таких выводов не указаны.

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Швец сообщил, что «весной имело место резкое неприятие обществом позиции руководства страны по отношению к противодействию распространению коронавируса». По его оценкам, недоверие к властям в народных массах настолько велико, что количество несогласных может вырасти.

«Стоит задача формирования нового политического устройства. Но быстро ее решить тоже не получится. Аналогии ускоренной приватизации при трансформации политического поля недопустимы», — подчеркнул лидер белорусского общественного объединения.

Экономический аналитик Виталий Куприк уверен, что Россия может быть заинтересована видеть Белоруссию своим офшором («Аналог Гонконг для Китая»). — по аналогии Гонконга для КНР. При этом, считает он, «мы также должны взаимодействовать с финансовыми центрами в Великобритании и США, и Россия должна позволить нам это сделать».

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«Ситуации предшествует мировой финансовый кризис. При этом финансово-экономическая модель Белоруссии основана на субсидиях РФ. Россия оказывает фактически братскую безвозмездную помощь. Китайский партнер, например, оказывает нам иную поддержку — субсидированный кредит в юанях, а возврат в долларах США», — констатировал Куприк.

Директор белорусского «Центра цифровой трансформации» Максим Тарасевич в свою очередь сообщил: «То к чему мы пришли, возникло из-за того, что диалог общества с властью, бизнеса с властью был безрезультатным. Если говорить о диалоге власти и народа, возможно, бизнес мог бы выступить посредником».

«Мы можем создать новую систему. Во что-то новое люди поверят. К старой системе («уходящей» власти) доверия нет», — считает Тарасевич.

По его мнению, сейчас для Белоруссии актуально восстановление доверия. При этом «без участия международных арбитров, которые пока еще сохраняют авторитет для рядовых граждан Беларуси, из этого кризиса нам не выйти. В этом могла бы и заключаться миссия нашего Союзного государства».

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