21 октября 2020 | Время чтения 5 мин

С учетом огромного общественного запроса граждан республики на подобную политическую силу, она имеет огромный потенциал роста, который прозападным силам даже не снился.

Юрий Баранчик, , 03:39 — REGNUM Уже стала притчей во языцех необходимость наполнить процесс белорусско-российской интеграции реальным общественно-политическим, социальным и экономическим содержанием. Вести его не только на самом верхнем уровне — между государствами, но и на уровнях обществ двух стран, на уровне гражданской инициативы. О необходимости реализации таких подходов в СМИ двух стран, в том числе на страницах ИА REGNUM, за прошедшие двадцать лет, были написаны сотни статей.

Заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». 18 октября 2020 года, Минск Rosbelsoyuz.su

Некоторые белорусские авторы (Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец) за выражение данных взглядов даже пострадали — провели за решеткой более года и сегодня еще находятся на условном сроке (истекает летом 2021 года).

Российская сторона многократно об этом говорила на всех уровнях, рождались общественные инициативы. Достаточно вспомнить инициативу создания в марте 2012 года в Белоруссии Евразийского народного союза (ЕНС).

Тогда в Минске со всех концов республики собралось более 60 сторонников Союзного государства с Россией, но данная общественная инициатива под надуманными предлогами на корню была пресечена белорусским Минюстом. Хотя на Украине аналогичная инициатива под руководством Натальи Витренко с третьего раза смогла пройти жернова необандеровского Минюста при Ющенко.

В любом случае более никакого движения с белорусской стороны до сентября 2020 практически года не было.

Последовательно взращивались антироссийские силы, националисты, бело-красно-белый флаг постепенно захватывал все большее публичное пространство. Госаппарат под кураторством бывшего главы администрации, а затем главы МИД республики Владимира Макея все больше сращивался с прозападными политическими силами. Провокации против России шли одна за другой, пока все не закончилось скандальным для официального Минска делом «вагнеровцев».

Только тут официальный Минск немного одумался и дал заднюю. Однако следование последние шесть лет украинским курсом Януковича, о чем ИА REGNUM также писал многократно, не могло быть остановлено просто так, одним взмахом руки.

Взращённые под трепетным контролем белорусского МИД и части госаппарата белорусские необандеровцы набрали определенную массу и, соответственно, инерцию движения. Всё это помножилось на энергию белорусского общества, которое устало от Лукашенко, и наложилось на постоянное снижение жизненного уровня людей и предательство простых граждан республики со стороны государства во время весенней атаки коронавирусной эпидемии.

Всё это и много другое привело тому, что сегодня Белоруссия находится в самом серьезном и жестком политическом кризисе за последние двадцать лет с момента обретения «независимости». Власть не может справиться с широким общественным протестом, общество не хочет применять силу для смены власти, как в Киргизии, Грузии или на Украине. И это хорошо. Это говорит о достаточном уровне зрелости белорусского общества.

Насилие неприемлемо ни с чьей стороны, поэтому только диалог могут вренуть мир и спокойствие на улицы белорусских городов. Только равноправный диалог и умение слышать друг друга помогут выйти из того кризиса, который власть своими непродуманными решениями провоцировала в течение достаточно долгого периода времени. Ситуация в республике еще не дошла до такой стадии, когда переговоры невозможны.

В этих условиях серьезного пробуждения белорусского общества стал проявляться и тот вектор общественной инициативы, который белорусские власти долгие годы держали под гораздо более жестким прессингом, чем прозападные общественно-политические проекты. Речь идет о движении сторонников Союза с Россией, сторонников углубления белорусско-российской интеграции.

На днях, 18 октября 2020 года, в Минске состоялось заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз» — последовательный, принципиальный сторонник белорусско-российской интеграции и демократического развития белорусской республики. С российской стороны эту инициативу возглавляет известный политик Николай Бабурин.

Александр Лукашенко вручает орден Отечества III степени Министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею, 11 января 2019 года President.gov.by

В состав оргкомитета вошли порядка сорока руководителей белорусских общественных объединений, политологов, представителей профессорско-преподавательского корпуса и трудовых коллективов, публицистов, предпринимателей, юристов, молодежных лидеров из разных регионов республики.

Единогласным решением собравшихся в состав президиума оргкомитета выбраны Сергей Лущ (возглавляет одну из организаций российских соотечественников), Николай Сергеев, Андрей Топаз, Глеб Волков, Дмитрий Семченко, Владимир Груздев. В своих выступлениях спикеры анонсировали программные положения партии, выработанные в процессе внесения поправок в Конституцию Белоруссии в рамках диалоговой площадки «Союз».

Можно только поддержать те цели, которые оргкомитет по созданию партии «Союз» поставил перед собой. Это и развитие демократии, и совершенствование политической системы государства с целью построения полноценного гражданского общества, и создание условий, способствующих эффективному функционированию экономики.

И содействие развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, Договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим Союзом, другими интеграционными проектами, являющими собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства.

И укрепление цивилизации «Русского мира» как глобальной общности людей, объединенных русским языком и русской культурой, отождествляющих себя с мировоззрением, основанным на понятии справедливости.

Учитывая, что в Белоруссии не существует ни одной политической партии, открыто декларирующей свою приверженность названным целям, оргкомитет полагает, что появление в стране такой организации будет воспринято в белорусском обществе с большим энтузиазмом.

Заседание организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». 18 октября 2020 года, Минск Rosbelsoyuz.su

Несомненно, отрадно, что союз с Россией в Белоруссии начинает наполняться реальным общественно-политическим содержанием и подхватывает предыдущие общественные инициативы аналогичного плана, которые ранее были инициированы в республике.

Конечно, предстоит большая кадровая работа — нужны сторонники, и не просто сторонники, а искренне преданные делу Союза люди. И они в Белоруссии есть.

Необходима большая имиджевая работа. Особенно важны инициативы в области знаковой символики. Понятные каждому — и «человеку от сохи», и «высоколобому» академику — лозунги. Чтобы даже «кухарка» знала, чем «Союз» отличается от необандеровцев, и почему за это надо голосовать — потому что это голос совести и правды.

Накачка информационных ресурсов движения. Сегодня на этом поле вообще полный провал по сравнению с теми информационными ресурсами, которые Запад при полном попустительстве белорусских властей годами накачивал кадрами, финансами и публичным влиянием.

Но в любом случае, с учетом огромного общественного запроса граждан республики на подобную политическую силу, она имеет огромный потенциал роста, который прозападным силам даже не снился. Поэтому стоит только поддержать данную инициативу белорусских товарищей и пожелать им скорейшей регистрации в белорусском Минюсте.