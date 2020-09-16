«Еще 20 лет назад РФ была первой в мире по количеству исследователей-ученых, — заявил в ходе «правительственного часа» глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). — Сегодня мы на четвертом месте, — констатировал парламентарий. — Мы отстали от Китая в шесть раз, от США — в два раза, причем это отставание во многом за счет именно наших ученых, которые приехали в Соединенные Штаты. Подготовка кадров высшей квалификации, к сожалению, не дает нужного количества притока квалифицированных кадров. К огромному сожалению, у нас сокращается количество диссертационных советов, и за последние 30 лет в науку и высшее образование пришел только 1% выпускников российских вузов. К сожалению, заработная плата в науке и образовании в Российской Федерации неконкурентоспособна по мировым меркам. А здесь рынок один — всемирный».