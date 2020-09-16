В «Единой России» обеспокоены безопасностью на фоне коронавирусной инфекции. «Было бы неплохо, если бы министерство (образования и науки — ИА REGNUM) выступило в роли организатора целевой закупки необходимых медицинских средств для того, чтобы эти средства, во-первых, были целевым образом использованы, а, во-вторых, использованы рационально», — заявил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
«Правительственный час» с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым подтвердил актуальность темы подготовки квалифицированных кадров и востребованности специалистов в экономике, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). «Считаю, что наш законопроект, создающий процедуры доступности равного, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ, который вчера был направлен мною председателю правительства РФ и в рабочую группу госсовета по направлению «Образование и наука» для рассмотрения и выработки позиции, позволит решить эту проблему», — сказала Яровая.
Минобрнауки зарезервирует средства для помощи вузам при закупке средств индивидуальной защиты, сообщил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Речь идет о региональных высших учебных заведениях, которые испытывают финансовые трудности с обеспечением масок и санитайзеров. «Мы договорились, что министерство зарезервирует средства специально для оказания помощи таким высшим учебным заведениям», — сказал парламентарий.
Вузам РФ предложили ввести 6-летнее обучение для ряда специальностей
Ряд специальностей следует перевести с пятилетнего специалитета на шестилетний, заявил 16 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Стоимость обучения во всех вузах РФ возвращена к уровню 2019 года
Стоимость обучения во всех вузах России возвращена на уровень 2019 года, заявил 16 сентября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Минобрнауки намерено удвоить квоту для иностранных студентов
Минобрнауки намерено увеличить квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тыс. мест к 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в Госдуме.
Минобрнауки обещает продолжить строительство общежитий
Глава Минобрнауки Валерий Фальков признал существование дефицита общежитий для студентов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
«Еще 20 лет назад РФ была первой в мире по количеству исследователей-ученых, — заявил в ходе «правительственного часа» глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). — Сегодня мы на четвертом месте, — констатировал парламентарий. — Мы отстали от Китая в шесть раз, от США — в два раза, причем это отставание во многом за счет именно наших ученых, которые приехали в Соединенные Штаты. Подготовка кадров высшей квалификации, к сожалению, не дает нужного количества притока квалифицированных кадров. К огромному сожалению, у нас сокращается количество диссертационных советов, и за последние 30 лет в науку и высшее образование пришел только 1% выпускников российских вузов. К сожалению, заработная плата в науке и образовании в Российской Федерации неконкурентоспособна по мировым меркам. А здесь рынок один — всемирный».
Фальков предложил исправить стимулы при вознаграждении ректоров вузов
Ректоры вузов должны стремиться вознаграждать как можно большее число сотрудников своих учреждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков журналистам в Госдуме.
Фальков предложил запустить новую «программу академического лидерства»
В 2020 году в России будет запущен долгосрочный проект поддержки российских университетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Счетная палата РФ указала на риски современного финансирования образования
Счетная палата РФ видит риски в дефиците финансирования сферы образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
Новых бюджетных мест на все вузы не хватит — Фальков
Увеличение количества бюджетных мест для вузов происходит согласно специально разработанному механизму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Счетная палата РФ: Минобрнауки не оценило потребности вузов в «цифре»
Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы не предполагает средств на модернизацию учебной базы и повышение квалификации преподавателей в части цифровой компетенции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в Госдуме в ходе «правительственного часа» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
«Не сторонник Болонской системы»: Фальков хочет поддержать специалитеты
В вопросах развития российской системы высшего образования нужно исходить из национальных интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Миннауки попросит Госдуму о преференциях для консорциумов в госзакупках
Минобрнауки совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обратится в Госдуму с поправками в законодательство о госзакупках для развития консорциумов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
Госдума попросит правительство изменить зарплаты ректоров по опыту Миннауки
Госдума подготовит обращение в правительство РФ для распространения опыта Минобрнауки в вопросе регулирования зарплат ректоров на другие подведомственные вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
Распространение практик ведущих вузов идёт на системной основе — Фальков
Практики лучших вузов в период дистанционного обучения будут постепенно переноситься на всю систему высшего образования в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Эпидемия коронавируса «помогла» с набором вузам в регионах — Фальков
Эпидемия коронавируса и распределение бюджетных мест в регионы способствовало росту интереса абитуриентов к региональным вузам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: в период пандемии коронавируса средний балл ЕГЭ вырос
Эпидемия коронавируса нового типа не отразилась каким-либо негативным образом на числе желающих поступать в российские университеты в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: приёмная кампания в российские вузы состоялась
Российские вузы смогли провести приёмную кампанию в экстраординарных условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Минобрнауки меняет подход к формированию зарплат в вузах
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о готовности подписать изменения в указ о размере зарплат ректоров вузов министерства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
Все вузы России вернули стоимость обучения на уровень 2019 года — Фальков
Все вузы России скорректировали стоимость обучения с учётом сложившейся тяжёлой ситуации из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: «удалёнка» требует новой системы мотивации педагогов
Инфраструктура вузов в России оказалась не в полной мере готова к внедрению дистанционных форматов обучения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Работа вузов не поддаётся переводу в виртуальное пространство — Фальков
Ряд важнейших процессов университетской жизни не могут быть перенесены в виртуальные форматы взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: российское образование справилось с переходом на «дистанционку»
Переход на дистанционные форматы работы происходил вынужденно, но в целом состоялся успешно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: большинство студентов довольны новым форматом образования
Переход в дистанционный режим обучения привёл к возросшей роли индивидуальной работы преподавателей со студентами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Фальков: несколько лет назад «удалённое» образование было бы невозможно
Система образования в России с эпидемией коронавируса из равновесия не вышла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Напомним, что на встрече с депутатами Фальков ранее анонсировал и новый проект — программу постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука».
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Законопроект о зарплатах в вузах готовится в Госдуме
Госдума готовит законопроект о зарплатах в вузах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.
В ЛДПР выявили факторы неготовности ряда вузов к дистанционному обучению, речь идет как о компьютерах, так и о платформах, заявил депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Еще одна проблема — профориентация, с 8−9-го класса должна проходить профессиональная профориентация, в вузы не должны идти по советам друзей и бабушек, считают во фракции. Также депутаты хотят обратить внимание Фалькова на качество прохождения практики студентами. Кроме того, парламентарии намерены задать министру вопрос об образовании иностранных студентов — что их ждет в этом учебном году. Одновременно в ЛДПР напомнили о намерении добиваться отмены ЕГЭ.
У КПРФ также есть вопросы к Фалькову, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Речь идет о хроническом недофинансировании науки и образования, оптимизации вузов, низком социальном статусе студентов и аспирантов, а также о проблеме подготовки квалифицированных кадров.
У фракции «Справедливая Россия» есть вопросы к Фалькову, сообщил лидер партии Сергей Миронов. В их числе — размер стипендии аспирантов, а также снижение доступности бюджетных мест в вузах.
Законопроект о бесплатном образовании в вузах разработали в Госдуме
Законопроект о бесплатном образовании в государственных вузах намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
На заседании фракции «Справедливой России» в Госдуме 15 сентября, Сергей Миронов вручил министру образования и науки РФ Валерию Фалькову обращение от фракции о необходимости перерасчета платы студентов, которые должны были учиться очно, но в связи с пандемией коронавируса перешли на дистанционное образование.
У депутатов Госдумы от «Единой России» есть вопросы к Фалькову, первый и самый важный — это жизнь и безопасность студентов и преподавателей, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Во фракции предлагают провести целевые закупки масок и санитайзеров для вузов. Также в связи с расширением дистанционного обучения предлагается поставить вопрос о корректировке программ. Еще одна тема, которую планируется поднять, — создание единой системы оплаты труда преподавателей. Кроме того, в поле зрения парламентариев — создание информационного ресурса о потенциальных заказчиках образования, речь идет о целевых наборах.
Напомним, что ранее глава Минобрнауки уже рассказал о работе вузов в новом учебном году.
Интерес к теме образования в новых условиях колоссальный. Если в школах занятия начались 1 сентября, то российские вузы получили право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев, до нормализации эпидемической ситуации в регионе.
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Отметим, что в преддверии «правительственного часа» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова прошли встречи главы министерства с депутатами парламентских фракций.