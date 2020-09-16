Москва, 16 сентября 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 16 сентября, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова, сообщает ИА REGNUM.
Министр расскажет парламентариям о готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях, а также ответит на актуальные вопросы.
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Накануне прошли встречи Фалькова с депутатами думских фракций. Депутаты интересовались вопросами безопасности студентов и преподавателей в условиях пандемии коронавируса, распределением новых бюджетных мест в вузах, стоимостью обучения.
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Также звучали вопросы о защите прав работников сферы образования, которые переходят нa дистанционный режим, а также о возможностях трудоустройства студентов.