Москва, , 15:23 — REGNUM Формирование единого российского рынка постдоков с федеральным финансированием как национальная программа — это очень своевременное и сильное решение на государственном уровне. Об этом 15 сентября ИА REGNUM заявила начальник Управления подготовки и научной аттестации кадров высшей квалификации Томского госуниверситета Татьяна Касаткина, комментируя слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о планах запустить программу постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука».

Как отметила Касаткина, для ведущих вузов введение 15 позиций сроком на 1−2 года с возможностью продления и итогом — защитой докторской диссертацией — это возможность качественно усилить научные коллективы по прорывным направлениям.

«Во всём мире постдоки — основная тягловая сила научной работы, в достаточной степени зарекомендовавший себя институт. В зарубежных вузах и научно-исследовательских учреждениях это, как правило, временная ставка, которую занимают молодые учёные со степенью Philosophy Doctor (PhD). Постдок принимается на работу на срок до 4-х лет. К основным задачам постдока относятся: экспериментальная работа, руководство аспирантами, наращивание опыта написания статей в ведущие научные издания, получение грантов на исследования, установление контактов в академическом сообществе и др. Постдоки способны содействовать решению, как минимум, проблем кадрового голода в научно-исследовательских учреждениях и упрочению позиций российской науки в мире. На наш взгляд программы поддержки отечественной науки и молодых ученых со стороны правительства несомненно важны и при обдуманном подходе в процессе их реализации способны принести существенную пользу», — подчеркнул в беседе с ИА REGNUM начальник Управления академического развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ — участник проекта «5−100», как и ТГУ) Юрий Клочков.

И.о. первого проректора ТюмГУ Андрей Толстиков в свою очередь обратил внимание, что институт постдокторантуры — широко распространённая мировая практика поддержки исследователей на ранней стадии научной карьеры. Он напомнил, что в ТюмГУ программа постдокторантуры для привлечения и закрепления научных кадров стартовала в 2015 году по проекту «5−100» (его цель — максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ), благодаря чему в университете появились молодые перспективные исследователи-«постдоки», способные создать в перспективе собственные научные коллективы. Кроме собственной программы постдокторантуры, университет участвует в программах привлечения молодых учёных-кандидатов наук, проводимых российскими научными фондами (РНФ и РФФИ), аналогичных поддержке постдоков.

«Важный принцип организации института постдокторантуры — академическая мобильность как условие участия в программе, когда молодые исследователи должны переехать на новое место работы, привнося с собой новые знания, методы, опыт и наработанные контакты, что позволяет обеспечить кросс-диссеминацию научных знаний в масштабах страны», — добавил Толстиков.

Как сообщало ИА REGNUM, проект постдокторантуры, анонсированный министром Фальковым, пока находится в стадии разработки, и еще нет полной информации о том, каким образом планируется его реализовывать.

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