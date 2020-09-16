Москва, , 12:46 — REGNUM Все вузы России скорректировали стоимость обучения с учётом сложившейся тяжёлой ситуации из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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"На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — заявил Фальков.

Он напомнил, что ранее вузам была дана рекомендация сохранить стоимость обучения на прошлогоднем уровне.

«Это рекомендация, у министерства нет соответствующих полномочий. Но подавляющее число вузов изначально прислушалось к этой рекомендации», — отметил Фальков.

«Часть вузов по ряду направлений, кто-то объективно сделав это до пандемии, кто-то отвечая на ситуацию со спросом на программы высшего образования, повысила соответствующую стоимость. Мы провели мониторинг в августе и приняли соответствующие меры», — добавил он.