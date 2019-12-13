13 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Валентин Юшкевич, , 13:41 — REGNUM Уходящая арктическая неделя началась с информационного всплеска вокруг заявления командующего Северным флотом России вице-адмирала Александра Моисеева о том, что все арктические дивизионы флота будут в ближайшее время оснащены ЗРК С-400, и это позволит развернуть над российской частью Арктики «противовоздушный купол». Стратегическую необходимость подобного шага доходчиво объяснил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его мнению, Арктику очень важно прикрыть в свете того, что это трансполярное направление — самый близкий маршрут для американских межконтинентальных баллистических ракет в Россию.

Александр Борисов. Арктика

И если мнение американских властей по этому поводу пока не нашло отражения в СМИ, то Польша словами издания Defence 24 проявляет нервозность по поводу возможностей российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал», который с успехом испытан в Арктике. В Польше считают, что «Кинжал» позволяет из Калининградской области держать в радиусе поражения не только всю Польшу, но и большую часть американских объектов на западе Европы.

Жаль только, что польское издание не напомнило США и НАТО: кто явился инициатором выхода из Договора о РСМД, тем самым провоцируя неизбежный российский ответ. Для тех, кто захочет глубже изучить этот вопрос, можно посоветовать познакомиться с объемным материалом РИА Новости «Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол».

Если же говорить о мирном освоении Арктики, то журнал Earth-Science Review опубликовал результаты научных исследований, которые могут порадовать Россию. Наши геологи совместно с коллегами из Нидерландов и США доказали, что подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана является продолжением континента, а значит, Россия может рассчитывать на расширение границ своего шельфа в полном соответствии с нормами международного права. Напомним, что согласно Конвенции ООН по морскому праву прибрежное государство может претендовать на территорию шельфа за пределами 200-мильной зоны, если эта территория является продолжением континента. Теперь новые данные передадут в соответствующую комиссию ООН и, в случае их одобрения, Россия сможет увеличить свою экономическую зону в Арктике.

Со своей стороны российские власти определились с держателем лицензий разработок арктического шельфа. Вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам о создании соответствующего консорциума с участием государственной компании и компании-инвестора. «Это может быть консорциум из двух компаний, трёх, по-разному — в зависимости от интересов к данному участку шельфа», пояснил Трутнев и добавил, что разработка соответствующего законопроекта уже ведётся. Напомним, что пока на арктическом шельфе работают только госкомпании Роснефть и Газпром при существующем три года моратории на новую разработку шельфа. Для его отмены было необходимо определиться с держателем лицензий, которым и станет новая госкомпания. Теперь к выдаче лицензий могут подключаться и частные компании.

Наиболее важным событием, связанным с развитием Северного морского пути (СМП), следует признать ходовые испытания головного ледокола «Арктика» (проекта 22 220). Как и обещали на «Балтийском заводе», ледокол вышел в Финский залив 12 декабря, однако не на атомном реакторе, а на резервных дизель-генераторах. «До нового года мы проведем первый этап испытаний, а после будем готовы к комплексным испытаниям, испытаниям по полной программе», — отметил ответственный сдатчик ГУАЛ «Арктика» Вадим Голованов.

Со своей стороны ситуацию прокомментировал и замглавы «Росатома», руководитель дирекции Севморпути (СМП) Вячеслав Рукша, который в интервью газете «Коммерсантъ» сказал буквально следующее:

«Понятно, турбины позже пришли, ряд других вещей… Главное помещение основных турбогенераторов все же не удалось компенсирующими мерами подогнать вовремя. Думаю, фактически все будет готово где-то к концу января. Сейчас ходовые начнем, проверим весь «хвост», высоковольтную часть, электродвигатели, а затем, надеюсь, за февраль мы произведем энергетический пуск, и в середине марта надо завершить ходовые испытания по скоростным режимам. Тогда в апреле — переход (в Мурманск, — «Ъ») и, надеюсь, в апреле — начале мая — ледовые испытания и сдача».

Само интервью (очень объемное и информативное) содержит откровенное мнение Вячеслава Рукши по многим ключевым вопросам развития СМП — от взаимодействия с ведущими игроками в лице «Новатэк», «Газпром нефть», «Востокуголь» и др. до ответов на вопросы: станет ли «Росатом» одной из крупнейших мировых судоходных компаний и сколько ледоколов нужно, чтобы обеспечить круглогодичное судоходство в высоких широтах.

Причем иногда Рукша и сам задается вопросами: «Будем ли строить еще два ледокола «Лидер», помимо головного? А это все же ориентировочно 200 млрд руб. в ценах сегодняшнего дня», и справедливо предлагает до конца 2020 года «на каком-то уровне утвердить план развития арктического ледокольного флота, потому что без него тоже дальше сложно».

Между тем на всех форумах спикеры не устают повторять, что «Арктика — это, прежде всего, люди». Этот тезис в очередной раз в Москве, 11 декабря, озвучил на втором заседании Ленского клуба глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: