7 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Прошедшая арктическая неделя оказалась крайне насыщенной как международными, так и важными российскими событиями. Мурманск вступил в ожесточённую бюрократическую борьбу против Архангельска за распыление и освоение федеральных средств на освоение Арктики

Валентин Юшкевич, , 14:00 — REGNUM Обычно Дания не является «хедлайнером» арктической повестки, но в этот раз она обратила на себя внимание, высказываниями, как минимум, двух высокопоставленных чиновников королевства. Сначала со слов премьер-министра Метте Фредериксенастало известно о том, что страна планирует втрое увеличить финансирование своих военных арктических программ — за три года они должны вырасти на $220 млн, что соответствует примерно 7% нынешнего военного бюджета.

Александр Борисов. Среди льдов

Тем неожиданнее и подозрительнее выглядит относительно миролюбивое заявление датского посла в России Карстена Сендергорда в отношении Северного морского пути, которое он сделал в интервью РИА Новости. «Это огромный регион, в который можно инвестировать. <…> Мы, безусловно, понимаем и видим перспективы дальнейшего развития этой части мира. Но важно, чтобы все было прозрачно и предсказуемо. Рынок требует этого и для Северного морского пути», —подчеркнул Карстен Сендергорд.

То, что позиция отдельных граждан и даже целых территорий арктических государств не всегда совпадает с официальной точкой зрения их собственных правительств, доказывает объемная статья в американской газете Politico под красноречивым заголовком «Норвегия открывает возможности для вторжения Китая в Арктику». Речь идет о политике властей маленького и гордого городка Киркенес (приграничного с Россией), который имеет не только собственный взгляд на историю Второй мировой войны, но и (как оказалось) собственные притязания на выстраивание выгодных отношений с Китаем. «Я не верю в торговые войны. Я сделаю все, что в моих силах для стимуляции торговли и улучшения связей, в том числе и с Китаем», — цитирует издание мэра Киркенеса Рюнэ Рафаэльсена.

Но какими бы разнонаправленными не казались точки зрения политиков и жителей скандинавских государств, российское Минобороны считает, что главная опасность миру в Арктике кроется в стратегических планах США и блока НАТО. В десятках различных учений в непосредственной близости от северных границ России были неоднократно отработаны действия всех видов вооружений и боевых операций, «начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций». «В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала», — заявил 6 декабря командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на IXмеждународном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Сам форум, традиционно проходящий под руководством президента «Ассоциации полярников», специального представителя президента России в Арктике и АнтарктикеАртур Чилингарова, дал пищи для размышлений на многие недели вперед не только участникам, но всем, кто связан с Арктикой. Уже на первом пленарном заседании замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и АрктикиАлександр Крутиковназывал десять приоритетных направлений развития, которые планируются к реализации в рамках ожидаемого пакета основополагающих государственных документов (новой стратегии «Арктика 2035», основ государственной политики, новой государственной программы и федерального закона о преференциях в Арктике). В общем виде, среди названных Крутиковым приоритетов, значатся: использование особого экономического режима на всей территории АЗРФ; интенсификация освоения шельфа; рост грузоперевозок по Севморпути; развитие иной инфраструктуры; развитие науки и техники; запуск сотен проектов, которые создадут более 200 тыс. рабочих мест; улучшение качества жизни с изменением стандартов и правил, специально для АЗРФ; создание отдельной госпрограммы по поддержке коренных и малочисленных народов Севера; особое внимание экологии и сбережению природы, а также активизация международного сотрудничества (особенно в свете председательства России в Арктическом Совете с 2021 года).

Подробнее с материалами форума можно познакомиться в трансляциях и материалах ИА REGNUM, а также других СМИ.

Например, ТАСС обращает внимание на выделение комплексных в высоких широтах Арктики более 20 научных отечественных институтов.

Другим ярким арктическим событием стало празднование 3 декабря Дня атомного ледокольного флота в России, которому в этом году исполнилось 60 лет. По этому случаю в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и других городах прошло множество торжественных мероприятий, а петербургский «Балтийский завод», например, решил отметить юбилейную дату приглашением журналистов на борт строящегосяатомного ледокола «Арктика» (проекта 22 220). О том, что новый флагман готов уже на 93 процента, а также перспективах всего современного атомного флота России можно узнать в материале «Какими ледоколами будем штурмовать Арктику?«

В свою очередьФГУП «Атомфлот» (как один из непосредственных виновников торжества) и ПАО «Норильский никель» решили отметить праздник, символичным подписанием договора о продлении услуг до 2027 года. «С точки зрения развития атомного флота — это государственная задача, это безопасное развитие Арктики. Крайне символично, что мы подписали с Атомфлотом договор о продлении услуг до 2027 года на ледоколе «Ленин». Отдельно хочу поздравить весь атомный флот с юбилеем и желаю ему быть сильным, мощным, процветающим и смотреть в будущее», — цитирует «Би порт» вице-президента «Норникеля» Дмитрия Пристанскова.

Но если подобный договор — это вопрос будущего, то заявлениеглавы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева об успехах в вопросах грузоперевозок по Севморпути возвращает в позитивное настоящее. «Мы идем с опережением графика. План в этом году был 26 млн тонн, и достигнут он был уже 15 ноября. Уверен, что мы превысим 30 млн тонн до конца года», отметил Лихачев в Мурманске во время визита на «Атомфлот». Кроме того он отметил, что действующие ледоколы и строящиеся атомоходы проекта 22220 позволят выполнить поставленную в федеральной программе задачу достигнуть объема грузоперевозок в Арктике в 80 млн тонн к 2024 году.

Соответствовать общему бодрому и праздничному настрою на неделе пытались также и арктические территории. Например, руководство Архангельской области в очередной раз заявило о своем намерении укрепить свою роль в Арктике, для чего намеревается всемерно развивать кластер судостроения и производства морской техники. В целях получения крупного заказа для судостроительных предприятий «Севмаш» и «Звездочка» Архангельск озвучил свою готовность пойти на широкую кооперацию с судостроительными предприятиями других регионов (Мурманск, Калининград, Астрахань).

Еще двумя направлениями называются серийное производство деревянных судов различного типа, а также (в очередной раз) развитие научно-образовательного центра (НОЦ) «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследований», претендующего на НОЦ мирового уровня.

Мы не раз отмечали, что получить господдержку для создания НОЦ мирового уровня стремятся, как минимум, три субъекта АЗРФ (помимо Архангельской области, это Мурманск и Якутия). В этом смысле обращает на себя внимание предложение предтсавителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрея Федотова ввести устойчивый термин Западная и Восточная Арктика, и в этой связи добиваться на федеральном уровне создания двух арктических НОЦ мирового уровня (в каждой из частей Арктики).

При этом зам. губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на вопрос о гипотетической возможности создания единого с архангелогородцами НОЦ, ответила отрицательно, предполагая, что каждый будет «двигаться по своему пути».