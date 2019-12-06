Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Запланированное блоком НАТО наращивание своего военного присутствия в Арктике провоцирует рост конфликтного потенциала в регионе, заявил 6 декабря командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

По его словам, страны НАТО за последние пять лет вдвое увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в Арктическом регионе.

При этом к участию в них всё активнее привлекаются вооружённые силы государств, официально не входящих в Североатлантический альянс, «в первую очередь, Швеции и Финляндии».

В десятках различных учений в непосредственной близости от северных границ России были неоднократно отработаны действия всех видов вооружений и боевых операций, «начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций».

«В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала», — подчеркнул Александр Моисеев.

Причиной такой активности, по мнению командующего СФ, является желание стран, не имеющих прямого выхода к Арктике, получить доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям этого региона.

«В то же время страны Запада, продолжая оказывать санкционное давление на РФ, реализуя свои геополитические интересы, предпринимают попытки политизировать многостороннее сотрудничество в Арктике. При этом арктическая политика иностранных государств реализуется без учета национальных интересов РФ или в ущерб им, а применение военной силы рассматривается как один из способов достижения цели», — особо отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

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