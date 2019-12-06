Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в ходе IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге ответила корреспонденту ИА REGNUM на вопрос о возможности объединения усилий Архангельской и Мурманской областей по созданию совместного проекта научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

По её словам каждый из регионов ставит себе самостоятельную задачу, у каждого есть своя специализация, и они будут двигаться по своему пути.

«Мы этим занимаемся потому, что у нас очень сильно ухудшилось качество образования, и отток молодёжи связан именно с этим. Если раньше у нас в Техническом университете было 12 тыс. студентов, то сейчас 2−3 тысячи. Мы сейчас разрабатываем программы по подготовке морских кадров, нефтегазовых и логистических специальностей. У нас есть Кольский научный центр, и это будет как раз соединение высшего образования и науки», — сказала Ольга Кузнецова.

Добавим, что на пленарном заседании форума представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов предложил ввести устойчивый термин Западная и Восточная Арктика, и в этой связи добиваться на федеральном уровне создания двух арктических НОЦ мирового уровня, в каждой из частей Арктики.

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