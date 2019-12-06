Копенгаген, , 23:32 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует втрое увеличить финансирование военных программ, имеющих отношение к Арктике, сообщает 6 декабря Arctictoday.com.

По этому плану расходы по этим программам за три следующих года должны вырасти на $220 млн. Эта сумма соответствует примерно 7% нынешнего военного бюджета Дании.

В интервью датским СМИ Метте Фредериксен сообщает, что дополнительные средства пойдут на усиление военных возможностей Дании в арктическом регионе.

В первую очередь это коснётся «наблюдения за воздушным пространством Гренландии и прилегающей акватории, а также повышения возможностей обнаружения российских подводных лодок вблизи острова».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев сообщил, что следует ожидать усиления военной деятельности стран НАТО в Арктике.

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