Архангельск, , 12:30 — REGNUM В 2020 году в Архангельске планируют провести форум «Порты Арктики». Мероприятие, как сообщили ИА REGNUM в ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» будет направлено на повышение конкурентоспособности транспортного узла и укрепление его роли в качестве неотъемлемой части транспортной инфраструктуры Российской Арктики.

Укрепить свои позиции регион намерен прежде всего, получив крупный заказ для судостроительных предприятий: «Севмаш» и «Звездочка» в течение всего года вели переговоры и рекламировали свои возможности для того, чтобы стать площадкой для строительства ледостойкой стационарной платформы (ЛСП «А») для разработки газового месторождения Каменномысское-море в Обской губе. Решение пока не принято, но региональные власти уже учитывают проект в стратегических документах.

«Проект предусматривает широкую кооперацию с судостроительными предприятиями других регионов — Мурманска, Калининграда, Астрахани, — привлечение в проект средних и малых предприятий, а также локализацию в Архангельской области производства оборудования и материалов для проекта», — отметили в ассоциации.

Другое направление деятельности кластера — координация работы по подготовке проекта нового пассажирского теплохода для транспортировки населения на островные территории Архангельской области. Совместно с региональным минтрансом, отраслевыми экспертами, надзорными органами идет работа с целью определения оптимальных характеристик судов, которые будут соответствовать местным условиям эксплуатации и возможностям строительства на предприятиях региона.

Еще одно направление — развитие в традиционного деревянного судостроения. В регионе всерьез обсуждают начало серийного производства деревянных судов различного типа и назначения.

Еще одно направление — научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследований», созданный на базе Северного (Арктического) федерального университета и рассчитывающий на получение поддержки как НОЦ мирового уровня.

«Строительство в Северодвинске добычных платформ открывает перед будущим НОЦ перспективы прикладных научных работ», — подчеркнули в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, свои проекты по развитию судостроения и науки в настоящее время активно продвигает и Мурманская область. В частности, на базе трех предприятий в регионе будет создан Арктический судоремонтный центр. Новый центр сохранится в периметре ОСК, позволит оптимизировать расходы и повысить заработные платы сотрудников предприятия. Кроме того, власти Заполярья также готовы побороться за звание центра мировой науки и создать научно-образовательный центр для развития Арктики.