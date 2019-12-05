«Сегодня для Арктики закладывается новая стратегия, новые механизмы и стимулы развития. Речь об этом пойдёт на нашем форуме, который традиционно является связующим звеном между всеми сторонами, заинтересованными в развитии арктических территорий», — заявил Артур Чилингаров перед стартом форума.
Новосибирцы разработали «умный» источник питания для самолётов в Арктике
Ранее в Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов. Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше.
«За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре — 50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице НГТУ НЭТИ.
По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозов.
Разработки и технологии для деятельности в полярном регионе представят на выставке, которая откроется в рамках форума. В экспозиции — техника, предназначенная для работы в сложных климатических условиях, образцы новейших судов ледокольного класса, самолётов, сверхпроходимых машин и вездеходов.
Новая законодательная основа государственной политики в Арктике станет центральной темой пленарного заседания «Новые горизонты государственной политики в Арктике», которое откроет президент «Ассоциации полярников», специальный представитель президента России в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.