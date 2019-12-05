Ранее в Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного тока для самолётов. Его рыночная стоимость на 30% меньше зарубежных аналогов, а качество и надежность, в отличие от некоторых иностранных изделий, существенно выше.

«За счёт уникальных технических характеристик и климатической системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре — 50 °C. После завершения наладки серийного производства его планируют поставлять не только в северные регионы России, но и в Арктику», — уточняется на странице НГТУ НЭТИ.

По словам управляющего компании «Интеллектуальные машины» Герасима Герасимова, сегодня есть острая нехватка аэродромных преобразователей переменного тока отечественного производства, а даже хорошие зарубежные аналоги порой не выдерживают морозов.