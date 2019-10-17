Анкара, , 20:51 — REGNUM С начала военной операции «Источник мира» на территории Сирии нейтрализованы 702 боевика курдских формирований, сообщило 17 октября министерство обороны Турции.

Турецкое военное ведомство утверждает, что все они относятся к «Рабочей партии Курдистана» или силам самообороны сирийских курдов, и всех их называет «террористами».

О потерях турецких военных пока не сообщается. При этом необходимо учесть, что основная тяжесть боестолкновений с курдами переложена на подконтрольные Турции вооружённые формирования, ранее воевавшие против правительственных войск Сирии. Их потери минобороны Турции не учитывает.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Эрдогана и Пенса продлились четыре часа