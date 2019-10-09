Анкара, 9 октября 2019, 16:26 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление Эрдоган сделал сегодня, 9 октября.
Напомним, что ещё несколько дней назад Эрдоган пригрозил начать войсковую операцию в Сирии к востоку от Евфрата. При этом Эрдоган требовал от США начать совместную операцию на северо-востоке Сирии и добивался того, чтобы Вашингтон признал курдские формирования террористическими.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет проводить операцию против курдов, а Турции лучше не «пересекать границы», в противном случае, её экономика будет «стерта с лица земли».
Накануне турецкие ВВС нанесли серию авиаударов по позиции курдов на северо-востоке Сирии.
Эрдоган ставит целью военной операции в Сирии установление «зоны безопасности». Анкаре нжно нейтралдизовать сирийских курдов, которые в любой момент могут оказать существенную поддержку курдам турецким, против которых турецкие правоохранители уже несколько лет ведут войну.