Анкара, , 16:26 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление Эрдоган сделал сегодня, 9 октября.

Турецкие танки. Операция «Щит Евфрата». Сирийско-турецкая граница Ktwop.com

Напомним, что ещё несколько дней назад Эрдоган пригрозил начать войсковую операцию в Сирии к востоку от Евфрата. При этом Эрдоган требовал от США начать совместную операцию на северо-востоке Сирии и добивался того, чтобы Вашингтон признал курдские формирования террористическими.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет проводить операцию против курдов, а Турции лучше не «пересекать границы», в противном случае, её экономика будет «стерта с лица земли».

Накануне турецкие ВВС нанесли серию авиаударов по позиции курдов на северо-востоке Сирии.

Эрдоган ставит целью военной операции в Сирии установление «зоны безопасности». Анкаре нжно нейтралдизовать сирийских курдов, которые в любой момент могут оказать существенную поддержку курдам турецким, против которых турецкие правоохранители уже несколько лет ведут войну.