Тегеран, , 07:37 — REGNUM 16 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить нападение на северную Сирию и вернуться к выполнению соглашения, заключенного в Адане в 1988 году. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Министр отметил, что необходимо вернутся к выполнению решений Аданы для того, чтобы покончить с сирийским кризисом, а также соблюдать право войны: проводить различия между комбатантами и гражданскими лицами и не причинять солдатам излишних страданий.

Напомним, что раннее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, назвав конфликт в арабской республике «нелепым и бесконечным». Данное решение позволило Турции начать военную операцию против курдских союзников Вашингтона на севере Сирии