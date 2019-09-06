Неаполь, Италия, , 15:35 — REGNUM В Неаполе прошло заседание суда по поводу задержанного в Италии по запросу Соединённых Штатов гражданина России Александра Коршунова, на котором обсуждались процедурные вопросы и не принималось никаких решений по существу. Об этом сообщил представитель посольства России в Италии.

«Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось», — приводит РИА Новости ответ представителя посольства на вопрос о том, обсуждался ли в суде вопрос об экстрадиции Коршунова в США.

Напомним, ранее, 5 сентября, стало известно о задержании в Италии по запросу США Александра Коршунова, являющегося бывшим сотрудником итальянского подразделения американской компании GE Aviation. Позднее МИД России официально подтвердил эту информацию.

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