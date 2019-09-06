Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Недопустимыми назвали преследования американскими властями российских граждан за рубежом, сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Дядя Сэм

Реагируя на задержание в Италии по американскому запросу российского гражданина Александра Коршунова, посольство потребовало объяснений от Госдепа.

Российские дипломаты выразили Вашингтону протест за неправомерные действия и заявили, что американская сторона должна отозвать свой запрос на экстрадицию Коршунова в Штаты.

«Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об аресте Коршунова в Неаполе (Италия) стало известно 5 сентября. Само задержание произошло 30 августа. Коршунов — директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (структура «Ростеха»).

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