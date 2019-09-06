Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Российская сторона предупредила Госдепартамент США о возможной деградации и непредсказуемости российско-американских отношений из-за ареста Александра Коршунова. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Задержание российского гражданина в Италии с подачи американских властей дипломаты назвали «порочной практикой», противоречащей мировому праву. Она «ведет дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», предупредили в посольстве.

Дипломаты выразил простест в связи с произошедшим, потребовали объяснить причины задержания топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») и немедленно отозвать запрос на его экстрадицию в США.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации Александр Коршунов был задержан 5 сентября в Италии по запросу США. Американские власти подозревают российского гражданина в краже коммерческих и технических секретов в области авиации.

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