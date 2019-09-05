Москва, , 18:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило информацию о задержании российского гражданина по запросу США в аэропорту Неаполя (Италия).

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным МИД России, арест российского гражданина Александра Коршунова был произведен в аэропорту Неаполя 30 августа.

На Смоленской площади подчеркнули, что сотрудники посольства России в Италии незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав арестованного российского гражданина и смогли получить консульский доступ к Коршунову. Посольство продолжает разбираться в этой ситуации.

Известно, что Коршунов является директором по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации, которая входит в структуру российской государственной корпорации «Ростех».

В «Ростехе» уже заявили, что сделают всё возможное для освобождения Коршунова. Его задержание в госкорпорации назвали недобросовестной конкуренцией.