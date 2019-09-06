Москва, , 13:31 — REGNUM В Госдуме не исключают, что задержание Александра Коршунова в Италии и его обвинение могут иметь надуманный характер, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«В случае с Коршуновым не исключаю, что обвинения могут носить надуманный характер с целью подрыва профессиональной репутации российского авиастроительного комплекса. К сожалению, приемы недобросовестной конкуренции занимают далеко не последнее место во внешней политике Вашингтона», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, задержание Александра Коршунова в Италии — очередной возмутительный пример применения так называемого американского экстерриториального права.

«США развернули настоящую охоту за российскими гражданами за рубежом», — констатирует парламентарий.

Комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы нарушения прав и основных свобод россиян за рубежом, в том числе случаи необоснованного судебного преследования, напомнил он.

«Мы обязательно будем следить за ходом дела Александра Коршунова. На парламентском уровне готовы оказать все необходимое содействие для его скорейшего освобождения и возвращения на Родину», — заверил Слуцкий.

Российские дипломаты посетили госдепартамент в связи с задержанием в Неаполе по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию гражданина РФ из Италии.