Санкт-Петербург, , 22:27 — REGNUMКандидат на должность главы Санкт-Петербурга от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил сегодня, 30 августа, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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«Человек понял, что он проигрывает, и снялся с выборов, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Он сам понимает, что поступил не как боец, и даже готов понести партийное наказание», — отметил, комментируя решение Владимира Бортко президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди причин своего решения Владимир Бортко назвал организацию экстерриториальных участков в Псковской и Ленинградской областях, где не будет видеонаблюдения. Он и раньше другим участникам выбороного процесса сняться с выборов, чтобы оставить в бюллетене одного врио губернатора, самовыдвиженца Александра Беглова.

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По словам Дмитрий Гусева, критика Владимиром Бортко предвыборной кампании в Санкт-Петербурге — это его единственный шанс для него «сохранить лицо».

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