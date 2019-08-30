Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUMРежиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, который объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга, объяснил свое решение тем, что не хочет играть «в подкидного дурака».

Владимир Бортко Дарья Драй © ИА REGNUM

Он имел в виду в виду организацию голосования по выборам губернатора Петербурга на избирательных участках, организованных в Псковской и Ленинградской областях.

«Я снимаюсь с выборов. Меня больше там не будет. Я никогда не советовался с партией по этому поводу. Я не советовался с Геннадием Зюгановым. Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание за этот самовольный поступок», — сказал Бортко.

Напомним, еще в июле Бортко призывал кандидатов Надежду Тихонову и Михаила Амосова сняться с выборов в знак протеста против организации экстерриториальных избирательных участков в отдаленных садоводствах Псковской области, не снабженных видеонаблюдением.

Напомним, о своем отказе от выборов Бортко заявил в прямом эфире во время дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» вечером 30 августа.

Бортко еще не подал заявление о снятии с выборов в Горизбирком, но готов это сделать завтра, 31 августа.

Если такое заявление поступит в ГИК, то врио губернатора Александру Беглову придется соревноваться только с двумя соперниками: депутатами ЗакСа Михаилом Амосовым («Гражданская платформа») и Надеждой Тихоновой («Справедливая Россия»).

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