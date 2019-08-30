Санкт-Петербург, , 20:24 — REGNUMКандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Михаил Амосов не последует примеру режиссера Владимира Бортко (КПРФ) и не снимется с выборов градоначальника Северной столице.

Михаил Амосов As

Об этом Амосов сообщил корреспонденту ИА REGNUM после теледебатов, в прямом эфире которых Бортко объявил о своем решении, после чего покинул студию.

«Не снимусь ни в коем случае. Потому что в чем смысл?» — сказал Амосов.

Он не рассматривает вариант договориться с оставшимся оппозиционным кандидатом Надеждой Тихоновой («Справедливая Россия») и сняться вместе, чтобы оставить на выборах одного врио губернатора, самовыдвиженца Александра Беглова, как ранее предлагал им Бортко.

«Нет, мы с моей компаньонкой друг другу давно сказали, что не снимаемся ни при каких обстоятельствах. В чем смысл, оставить город «Единой России»? Чтобы Беглов работал дальше? Считаю, что нам надо обязательно участвовать в выборах», — заявил Амосов.

Владимир Бортко на дебатах объяснил свое решение тем, что не хочет играть «в подкидного дурака» с заранее известным результатом и раскритиковал организацию голосования на петербургских выборах на экстерриториальных избирательных участках в отдаленных садоводствах Псковской и Ленинградской областей, где не будет даже видеонаблюдения.

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Амосов на это заметил, что «не видит смысла так паниковать», так как он сам уже написал несколько десятков направлений для наблюдателей на эти удаленные участки.

Депутат также полагает, что для Петербурга возможен сценарий выборов во Владимирской области в 2018 году, где победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, опередив действующего на тот момент губернатора от «Единой России» Светлану Орлову.

«Мы в этом смысле идем по графику Владимирской области. Там год назад все было то же самое. Недопуск сильных кандидатов, например, Максима Шевченко не допустили с помощью муниципального фильтра. Два кандидата снялись по ходу дела. Но прав оказался Владимир Владимирович Сипягин — кандидат, который не снимался. Он занял второе место в I туре и первое место во II туре. Я просто даже удивлен, насколько это все напоминает нашу ситуацию», — сказал Амосов.

Напомним, кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР, на тот момент депутат ЗакСа Олег Капитанов снялся с выборов, когда Александр Беглов предложил ему пост главы комитета в Смольном. Владимир Жириновский заявил, что Капитанов предал партию, и тому пришлось приостановить членство. Владимир Бортко также заявил, что не посоветовался с Геннадием Зюгановым о своем решении сняться с выборов в Петербурге, но готов понести «любое партийное наказание».

Добавим, что Надежда Тихонова уже сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что также не будет сниматься с выборов губернатора.

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