Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUMКандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от «Справедливой России», депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова не собирается сниматься с выборов вслед за коммунистом Владимиром Бортко. Об этом она сообщила 30 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Надежда Тихонова Assembly.spb.ru

Напомним, вечером в пятницу в ходе теледебатов депутат Госдумы от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко сообщил, что выбывает из губернаторской гонки, так как считает кампанию фальсификацией с предрешенным результатом.

«Я считаю, что Владимир Бортко сделал огромную ошибку. Потому что этот шаг понижает явку. И это очень плохо», — сказала Надежда Тихонова.

Среди причин своего решения Бортко назвал организацию экстерриториальных участков в Псковской и Ленинградской областях, где не будет видеонаблюдения. Он и раньше предлагал Тихоновой и выдвиженцу от «Гражданской платформы», депутату Заксобрания Михаилу Амосову сняться с выборов, чтобы оставить в бюллетене одного врио губернатора, самовыдвиженца Александра Беглова.

Надежда Тихонова сказала, что считает невозможным сценарий, при котором они с Амосовым сейчас договариваются и вместе снимают свои кандидатуры.

«Дело в том, что меня выдвинула партия и верят люди. А самое главное: куда его (Бортко) голоса перетекут? Я, например, не знаю. Это значит, что явка будет снижена. А у нас задача — разбить монополию «Единой России» на муниципальных выборах. Я не снимусь», — подчеркнула Тихонова.

«Я в шоке, честно говоря. Плохая история», — добавила кандидат.

После своей речи в конце теледебатов Владимир Бортко покинул студию. Он добавил, что не советовался с Геннадием Зюгановым и КПРФ по поводу своего решения, но надеется, что оно «поставит знак на этих выборах», чтобы подобное не повторялось впредь.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных органов власти состоятся 8 сентября 2019 года.

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