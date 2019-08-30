Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUMКандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил сегодня, 30 августа, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Я снимаю свое имя с выборов. В 9 утра 31 августа принесу заявление в Горизбирком», — сказал Бортко.

Напомним, что Бортко выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, в котором он проживает, 3 марта. Днем ранее петербургское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть Бортко в качестве кандидата от коммунистов на выборах губернатора города.

Городская избирательная комиссия зарегистрировала Бортко в качестве кандидата 10 июля.

Сам Бортко весьма скептически относился к своему выдвижению в кандидаты в губернаторы и намекал о том, что его выдвинули для создания видимости политической конкуренции.

Таким образом, кандидатов осталось три — вриод Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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