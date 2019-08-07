Бишкек, , 15:27 — REGNUM

После нападения местных жителей на ее сотрудников, китайская компания «Zhong Ji Mining» начала вывозить технику и рабочих с золоторудного месторождения «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии, пишет «24.kg».

Как отмечает издание, правительство республики приостановило разработку золотого рудника китайским инвестором, невзирая на то, что ранее премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев заявил, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы компании».

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ИА REGNUM напоминает, что вечером 5 августа около 500 жителей сёл, расположенных неподалеку от месторождения «Солтон-Сары», устроили очередную акцию протеста и потребовали прекратить работы на золотом руднике.

Впоследствии между киргизстанцами и работниками китайской горнорудной компании, разрабатывающей рудник, произошел конфликт — они начали бросать друг в друга камни, а затем местные жители угнали спецтехнику и попытались с ее помощью выгнать китайцев. В результате нападения пострадали 39 работников компании «Zhong Ji Mining».

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