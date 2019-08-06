Бишкек, , 19:24 — REGNUM

Посольство Китая опубликовало на своем сайте официальное заявление по поводу нападения жителей нескольких сёл Нарынской области Киргизии на сотрудников китайской горнорудной компании, работающих на золоторудном месторождении «Солтон-Сары».

Китайские дипломаты возмутились в связи с тем, что несколько сотен киргизстанцев незаконно вторглись на территорию китайской компании Zhong Ji Mining и избили её сотрудников, в результате чего десятки граждан Китая получили травмы.

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В посольстве отмечают, что «данный инцидент принёс огромные экономические и физические потери компании и её сотрудникам», а потому «китайская сторона выражает серьёзную озабоченность и сделала резкое представление киргизской стороне».

»Мы требуем от киргизской стороны оказать максимальную медицинскую помощь пострадавшим гражданам Китая, провести обстоятельное расследование инцидента, строго наказать виновников, справедливо и надлежащим образом урегулировать данный инцидент. Китайская сторона твёрдо просит правительство и соответствующие ведомства Киргизии принять действенные меры по защите законных прав и интересов китайских компаний, обеспечить безопасность граждан КНР и избегать повторения подобных инцидентов», — говорится в заявлении.

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