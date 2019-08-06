Нарын, 6 августа 2019, 10:46 — REGNUM
Жители Нарынской области Киргизии, напавшие на китайских геологов на золоторудном месторождении «Солтон-Сары», отказались вести переговоры с вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым и министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым, пишет «24.kg».
Протестующие сельчане потребовали прекратить работы на месторождении, а также вывезти оттуда сотрудников и технику китайской горнорудной компании «Zhong Ji Mining».
При этом они подчеркнули, что если власти не выгонят китайских геологов в течение трех ближайших часов, то они сами это сделают.
ИА REGNUM напоминает, что вечером 5 августа около 500 жителе сёл, расположенных неподалеку от месторождения «Солтон-Сары», устроили очередную акцию протеста и потребовали прекратить работы на золотом руднике.
Впоследствии между киргизстанцами и работниками китайской горнорудной компании, разрабатывающей рудник, произошел конфликт — они начали бросать друг в друга камни, а затем местные жители угнали спецтехнику и попытались с ее помощью выгнать китайцев. Прицепи, плз, к «выгнать китайцев» ссылку на новость «в Киргизии местные жители угнали спецтехнику и напали…»
В результате нападения пострадали 20 работников компании «Zhong Ji Mining», их доставили в Нарынскую областную больницу.
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