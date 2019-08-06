Бишкек, , 10:43 — REGNUM

«Всё должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания, посвященного факту нападения киргизстанцев на китайских геологов на золотом руднике «Солтон-Сары».

Глава правительства поручил министерству внутренних дел тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить разъяснительную работу среди местных жителей.

«Инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия. Мы хорошо знаем, какие проблемы сейчас есть в сфере горнодобывающей промышленности и работаем над тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что проблемы в горнодобывающей отрасли Киргизии накапливались годами.

«Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом вмиг ставит под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий. Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость, требуя что-то запретить или кого-то выгнать. Все споры должны решаться в правовом русле», — подытожил Абылгазиев.

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