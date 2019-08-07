Бишкек, , 10:35 — REGNUM

На золоторудном месторождении Солтон-Сары приостановлена деятельность китайской горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company. Об этом 7 августа заявил первый заместитель премьер-министра республики Кубатбек Боронов, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.

По его словам, решение было принято на основании заключения государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Киргизии.

Отмечается, что 6 августа Боронов встретился в Нарынской области с протестующими местными жителями и пообещал, что требования демонстрантов будут выполнены в соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Бишкеке состоялось совещание под председательством премьер-министра Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева. По его словам, инцидент между местными жителями и работниками китайской компании Zhong Ji Mining Company не должен стать причиной остановки или прекращения работы предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай требует от властей Киргизии наказать напавших на китайских геологов