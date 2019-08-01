Бангкок, , 07:45 — REGNUM

Куала-Лумпур выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес России по делу о крушении пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, которая произошла 17 июля 2014 года в Донбассе. Об этом на полях саммита АСЕАН заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Место крушения MH-17

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«Нас не устраивает тот факт, что некоторые наши партнёры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных, в то время как ничего еще не доказано и расследование продолжается», — подчеркнул в интервью «Известиям» глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что Малайзия «призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», пообещав со своей стороны «проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошёлся без голословных заявлений».

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Абдулла также выразил обеспокоенность тем, что Малайзии, несмотря на приглашение в участии в международном расследовании катастрофы, не получает полный доступ ко всему объёму информации.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия, которая унесла жизни 298 человек — пассажиров и членов экипажа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, произошла пять лет назад. 17 июля 2014 года пассажирский лайнер, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины.

Расследованием катастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. До сих пор обвинения официально никому не предъявлены. Причиной катастрофы названо попадание ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Судебный процесс по делу о крушении лайнера будет происходить в Нидерландах в соответствии с местным законодательством.

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