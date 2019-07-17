Куала-Лумпур, , 12:19 — REGNUM

Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад не удовлетворён ходом расследования по делу о крушении пассажирского самолёта Boeing-777 на Украине в июле 2014 года. Об этом он заявил во время своего выступления, посвящённого пятой годовщине трагедии.

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«Мы разочарованы, так как это было сделано специально, но мы до сих пор не знаем, кто запустил ракету», — приводит газета The Star слова премьер-министра.

Недовольство ходом расследования катастрофы премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад высказывал и ранее. Политик выразил беспокойство после того, как объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, обнародовала результаты последнего расследования. Он отметил, что с самого начала расследование было направлено на обвинение Российской Федерации.

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Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины, расположенном в 78 км от Донецка и примерно в 50 км от границы с Россией. На борту находились 298 человек: 283 пассажира из десяти стран мира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Следствие по делу до сих пор не завершено. Накануне пятой годовщины трагедии Евросоюз в очередной раз призвал Россию «принять на себя ответственность и начать в полной мере сотрудничать в проведении расследования крушения Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 гoда. В заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Мoгерини, которое распространил Брюссель, отмечается, что Европейский союз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит пройти.