Москва, , 15:41 — REGNUM

В администрации президента РФ пока не в курсе содержания опубликованного в прессе письма родственников погибших в авиакатастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, разбившегося в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я, к сожалению, не в курсе этого письма, ничего не могу вам сказать относительно него», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков в очередной раз озвучил позицию Москвы по ходу расследования крушения пассажирского лайнера, которое проводят Нидерланды.

«Мы не считаем это следствие объективным», — заявил пресс-секретарь главы государства, напомнив, что с самого начала Россия предлагала своё участие и помощь в совместном расследовании, однако получила отказ.

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«Поэтому мы не можем признать объективными результаты такого следствия», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно пять лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли.

Расследование катастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование продолжается до сих пор, обвинения официально пока никому не предъявлены. Судебный процесс по делу о крушении лайнера будет происходить в Нидерландах в соответствии с местным законодательством

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