Гаага, Нидерланды, , 18:48 — REGNUM

Отказ Нидерландов принимать новые данные по катастрофе малайзийского Boeing 777 от детектива из ФРГ подтверждает позицию России относительно объективности расследования, проводимого Совместной следственной группой (ССГ). Об этом 30 июля заявили в российском посольстве в Гааге.

«Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела», — приводит комментарий представителя посольства РИА Новости.

Ранее в июле посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявлял, что подлинно равноправного взаимодействия между Москвой и Амстердамом по делу о катастрофе MH17 «нет и не предвидится», причём не по вине российской стороны. Он также подчеркнул, что суд по данному делу должен учитывать все установленные обстоятельства и версии катастрофы, а не «одну только ту, которую ему подсовывает обвинение».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Нидерланды отказались принимать новые данные по делу MH17 от немецкого частного детектива Йозеф Реша. Детектив настаивал на публичной передаче данных следствию, поскольку опасается за свою жизнь, однако данное условие не устроило нидерландскую прокуратуру.

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